I pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto 16 anni di carcere per Fabio Manduca, l'ultrà napoletano imputato, con rito abbreviato, per aver travolto e ucciso con il proprio suv Daniele ...

Secondo i pm travolse e uccise un ultras avversario. Chiesto 16 anni di reclusione

Questa la condanna che vuole l’accusa durante il processo abbreviato per Fabio Manduca, il tifoso napoletano che negli incidenti di Santo Stefano del 2018 partecipò agli scontri contro gli interisti ...

Morte Belardinelli, chiesti 16 anni di carcere per l'Ultrà del Napoli che lo travolse con l'auto

La parola spetterà al giudice che si pronuncerà nella prossima udienza. Oggi hanno preso la parola anche i legali della famiglia Belardinelli.

