Medico di famiglia del foggiano in rianimazione Il presidente dell'Ordine provinciale: "Un sonoro v... a chi insiste a dire che è tutto un comBlotto" (Di lunedì 2 novembre 2020) Scrive Salvatore Onorati, presidente dell’Ordine dei medici di Foggia: NON SI MOLLA!!! Oggi, domenica, volevo tenere la testa libera dal covid! Un ricovero d’urgenza, 6 nuovi casi da segnalare al dipartimento per sintomi ed uno per contatto stretto a rischio. Contatto via whatsapp con tutti i pazienti che ho in isolamento. Un sonoro vafanculo a chi insiste a dire che è tutto un comBlotto e i medici ci guadagnano dalla pandemia. Negli ultimi tre giorni tre miei colleghi medici di famiglia di Capitanata ci hanno guadagnato dalla pandemia un ricovero in rianimazione e due sintomatici in isolamento domiciliare. Un sentito ringraziamento a quella parte di politicanti che dice che la ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 2 novembre 2020) Scrive Salvatore Onorati,dei medici di Foggia: NON SI MOLLA!!! Oggi, domenica, volevo tenere la testa libera dal covid! Un ricovero d’urgenza, 6 nuovi casi da segnalare al dipartimento per sintomi ed uno per contatto stretto a rischio. Contatto via whatsapp con tutti i pazienti che ho in isolamento. Unvafanculo a chicheune i medici ci guadagnano dalla pandemia. Negli ultimi tre giorni tre miei colleghi medici didi Capitanata ci hanno guadagnato dalla pandemia un ricovero ine due sintomatici in isolamento domiciliare. Un sentito ringraziamento a quella parte di politicanti che dice che la ...

