L' addio di Sesto ad Antonio Grassi | maestro della luce e dell' immagine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 - La sua "passionaccia" per la fotografia, lo aveva portato nel 1979 a fondare il Gruppo Fotoamatori Sestesi diventandone presidente, carica ricoperta senza sosta per 30 anni. ...

s0ftkeigo : SESTO???????? Raga addio -

Ultime Notizie dalla rete : addio Sesto

Il Giorno

Esponente di spicco di cultura e associazionismo cittadino. Ideatore del gruppo Fotoamatori, lo aveva diretto per trent’anni ...Nei circoli Arci, quelli delle Case del Popolo, il divieto era già entrato in vigore con il dpcm di domenica, scatenando una marea di proteste in mezza regione, soprattutto il quadrilatero del rosso ...