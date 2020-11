Inter, Conte: “In passato io vicino al Real Madrid ma ora voglio proseguire questo progetto” (Di lunedì 2 novembre 2020) “In passato, è vero, c’è stata l’opportunità di diventare l’allenatore del Real Madrid, ma non erano forse maturi i tempi. Ho voglia di proseguire il progetto qui all’Inter“. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della super sfida di Champions League contro il Real Madrid. “In passato ci sono stati un paio di momenti nei quali sono stato molto vicino ad allenare il Real Madrid – ha detto Conte -. La stagione era già iniziata, sarebbe stato difficoltoso subentrare, era già stata fatta una programmazione da parte del ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “In, è vero, c’è stata l’opportunità di diventare l’allenatore del, ma non erano forse maturi i tempi. Ho voglia diil progetto qui all’“. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Antonionella conferenza stampa alla vigilia della super sfida di Champions League contro il. “Inci sono stati un paio di momenti nei quali sono stato moltoad allenare il– ha detto-. La stagione era già iniziata, sarebbe stato difficoltoso subentrare, era già stata fatta una programmazione da parte del ...

