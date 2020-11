“Governo sordo e cieco”. Infermieri in sciopero contro lo smantellamento del sistema sanitario (Di lunedì 2 novembre 2020) “Costretti a fare questo sciopero a causa di un Governo sordo e cieco e di Regioni che nemmeno ci ricevono”, dichiara Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up. Dalle 7 di questa mattina é iniziato lo sciopero degli Infermieri sul territorio italiano. “Uno stop di 24 ore ‘per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e lanciare un messaggio forte e chiaro al Governo’”, riferisce il sito affaritaliani.it. Gli operatori sanitari chiedono la giusta attenzione, il riconoscimento per il lavoro svolto e la possibilità di poter tutelare loro stessi e gli altri. Antonio De Palma spiega: “Rinnovo contrattuale, indennità di rischio e maggiori condizioni di sicurezza, i punti principali della rivendicazione. Noi chiediamo di essere ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 2 novembre 2020) “Costretti a fare questoa causa di un Governoe cieco e di Regioni che nemmeno ci ricevono”, dichiara Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up. Dalle 7 di questa mattina é iniziato lodeglisul territorio italiano. “Uno stop di 24 ore ‘per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e lanciare un messaggio forte e chiaro al Governo’”, riferisce il sito affaritaliani.it. Gli operatori sanitari chiedono la giusta attenzione, il riconoscimento per il lavoro svolto e la possibilità di poter tutelare loro stessi e gli altri. Antonio De Palma spiega: “Rinnovo contrattuale, indennità di rischio e maggiori condizioni di sicurezza, i punti principali della rivendicazione. Noi chiediamo di essere ...

