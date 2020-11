‘Gf Vip 5’, dopo le (ennesime) frasi infelici di Francesco Oppini interviene Alba Parietti… e ci va giù pesante! (Di lunedì 2 novembre 2020) Hanno creato grande indignazione da parte del web delle frasi infelici che c’hanno visto come soggetti attivo Francesco Oppini. frasi che non sono per nulla piaciute agli spettatori, a tal punto da invocare la squalifica del gieffino. Se finora a difenderlo a spada tratta da tutto e da tutti c’è stata sempre mamma Alba Parietti, nelle ultime ore anche la showgirl ha mostrato il proprio dissenso nei confronti del figlio, ammettendo di essere in disaccordo con quanto da lui espresso. In un primo momento sul profilo Instagram della showgirl è sbucato questo lungo post: Parole sicuramente forti, nei confronti delle quali Alba ha poi fatto un passo indietro, sostituendole con queste altre: Che ne pensate di quanto sostenuto dalla Parietti? Secondo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 novembre 2020) Hanno creato grande indignazione da parte del web delleche c’hanno visto come soggetti attivoche non sono per nulla piaciute agli spettatori, a tal punto da invocare la squalifica del gieffino. Se finora a difenderlo a spada tratta da tutto e da tutti c’è stata sempre mammaParietti, nelle ultime ore anche la showgirl ha mostrato il proprio dissenso nei confronti del figlio, ammettendo di essere in disaccordo con quanto da lui espresso. In un primo momento sul profilo Instagram della showgirl è sbucato questo lungo post: Parole sicuramente forti, nei confronti delle qualiha poi fatto un passo indietro, sostituendole con queste altre: Che ne pensate di quanto sostenuto dalla Parietti? Secondo ...

