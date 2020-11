Gabriele Rossi: ‘Sono stato l’amante di Gabriel Garko, ma mi faceva paura’ (Di lunedì 2 novembre 2020) Per anni è stato definito dalla cronaca rosa come il suo “amico speciale“, ma ora che tutte le maschere sono cadute Gabriele Rossi può liberamente parlare dell’amore che lo ha legato a Gabriel Garko. Ospite di Live non è la d’Urso nella puntata del 1° novembre l’attore e danzatore ripercorre le tappe della sua storia con il divo delle fiction. Se è cosa nota che i due sono stati insieme in anni recenti, risulta invece inedita la rivelazione per cui 13 anni fa Gabriel e Gabriele sono stati amanti. Gabriel Garko, le prime parole sul baby fidanzato Gaetano Salvi dopo il coming out La prima volta di Gabriel ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 2 novembre 2020) Per anni èdefinito dalla cronaca rosa come il suo “amico speciale“, ma ora che tutte le maschere sono cadutepuò liberamente parlare dell’amore che lo ha legato a. Ospite di Live non è la d’Urso nella puntata del 1° novembre l’attore e danzatore ripercorre le tappe della sua storia con il divo delle fiction. Se è cosa nota che i due sono stati insieme in anni recenti, risulta invece inedita la rivelazione per cui 13 anni fasono stati amanti., le prime parole sul baby fidanzato Gaetano Salvi dopo il coming out La prima volta di...

