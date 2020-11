Coronavirus, Conte “Regole differenti per aree, 3 scenari di rischio” (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo costretti a intervenire in un'ottica di prudenza e massima precauzione, per attuare ulteriori misure e seguire la più stringente strategia Contenitiva e mitigativa del contagio. La strategia va modulata in base alle differenti criticità dei territori graduando la severità delle misure. E' necessario intervenire con un regime differenziato basato sui diversi scenari regionali”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni alla Camera sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. “Il prossimo dpcm individuerà 3 aree corrispondenti a 3 scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo costretti a intervenire in un'ottica di prudenza e massima precauzione, per attuare ulteriori misure e seguire la più stringente strategianitiva e mitigativa del contagio. La strategia va modulata in base allecriticità dei territori graduando la severità delle misure. E' necessario intervenire con un regime differenziato basato sui diversiregionali”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, nel corso delle comunicazioni alla Camera sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. “Il prossimo dpcm individuerà 3corrispondenti a 3di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più ...

NicolaPorro : Conte: coprifuoco nazionale ma si dimentica dettaglio di dire orario. Mentre ci ammorba su dettagli di ogni procedura. #coronavirus - NicolaPorro : Conte il simbolo di un paese che vive e ti racconta le procedure e non si occupa dei risultati. Che si danno x scontati. #coronavirus - LegaSalvini : EMERGENZA CORONAVIRUS, IL CENTRODESTRA DICE NO A CONTE: 'NESSUNA CABINA DI REGIA, CI VEDIAMO IN PARLAMENTO' - diegobarberio : RT @ilpost: Cosa ha detto Conte in parlamento - RepubblicaTv : Coronavirus, Conte alla Camera: 'Evoluzione epidemia risulta molto preoccupante': 'Il quadro epidemiologico è in vi… -