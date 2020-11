Conte: “Non firmo per il pari. Zidane ha dimostrato il suo valore” (Di lunedì 2 novembre 2020) l’Inter domani affronterà il Real Madrid per il terzo turno della fase a gironi della Champions League. In conferenza ha parlato il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte. Queste le sue parole: “Domani è una partita importantissima ma non decisiva, visto che è solo la terza del girone. E’ una partita del gruppo eliminatorio, è importante per noi e per il Real, entrambe le squadre ambiscono ad andare avanti anche se ora siamo indietro. Sarà un match molto difficile, contro una squadra attrezzata per vincere la Champions e per competere ad altissimi livelli. Cerchiamo di dare seguito alle buone prestazioni che stiamo facendo e magari raccogliere qualche frutto. Firmare per il pari? Non posso, prima ancora di giocare la partita”. Su Zidane: “Io da calciatore ho sempre ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) l’Inter domani affronterà il Real Madrid per il terzo turno della fase a gironi della Champions League. In conferenza ha parlato il tecnico dei nerazzurri Antonio. Queste le sue parole: “Domani è una partita importantissima ma non decisiva, visto che è solo la terza del girone. E’ una partita del gruppo eliminatorio, è importante per noi e per il Real, entrambe le squadre ambiscono ad andare avanti anche se ora siamo indietro. Sarà un match molto difficile, contro una squadra attrezzata per vincere la Champions e per competere ad altissimi livelli. Cerchiamo di dare seguito alle buone prestazioni che stiamo facendo e magari raccogliere qualche frutto. Firmare per il? Non posso, prima ancora di giocare la partita”. Su: “Io da calciatore ho sempre ...

