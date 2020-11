Commemorazione dei defunti, il comune di Castel San Giorgio ricorda chi non c’è più (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “In questo giorno, che certo non è un giorno di letizia, l’amministrazione comunale di Castel San Giorgio avverte forte il bisogno di essere ancor più vicina ai propri concittadini perché l’essere punto di riferimento non è soltanto motivo di vanto nelle allegre ricorrenze o festività, ma lo deve essere ancor di più nei momenti difficili, quelli bui o quando il ricordo delle persone a noi care e che non ci sono più si fa più forte e più significativo“. Così Paola Lanzara, sindaca di Castel San Giorgio, è intervenuta oggi, in occasione della giornata della Commemorazione dei defunti che ha visto, nel rispetto delle norme anti-Covid, una cerimonia presso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “In questo giorno, che certo non è un giorno di letizia, l’amministrazione comunale diSanavverte forte il bisogno di essere ancor più vicina ai propri concittadini perché l’essere punto di riferimento non è soltanto motivo di vanto nelle allegre ricorrenze o festività, ma lo deve essere ancor di più nei momenti difficili, quelli bui o quando il ricordo delle persone a noi care e che non ci sono più si fa più forte e più significativo“. Così Paola Lanzara, sindaca diSan, è intervenuta oggi, in occasione della giornata delladeiche ha visto, nel rispetto delle norme anti-Covid, una cerimonia presso ...

