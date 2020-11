Chiesa cattolica | è morto padre Bartolomeo Sorge

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 2 novembre 2020) Giuseppe Aloisiè deceduto. Lo storico direttore de La Civiltàsi era distinto in questi anni per il suo anti-salvinismo militanteè deceduto nel corso della mattinata di oggi. Il gesuita è stato anche un importante giornalista e pensatore italiano. Considerato dalle cronache un consacrato progressista,ha diretto, tra le varie testate in cui ha lavorato, La Civiltà- ora diretta daAntonio Spadaro, che è considerato lo "spin doctor" di papa Francesco - ed Aggiornamenti Sociali. L'ecclesiastico, nel corso di questi ultimi anni, si era distinto pure per via delle sue ...