Che cos’è il Black Friday: data, origini e arrivo in Italia (Di lunedì 2 novembre 2020) origini e storia del Black Friday, il “Venerdì Nero” delle offerte. Scopriremo la data di quando arriverà in Italia. Non tutti sanno che non bisogna aspettare l’arrivo dei saldi invernali per fare acquisti convenienti a prezzi scontati. Tante famiglie Italiane attendono con impazienza l’arrivo del nuovo anno, ignorando l’esistenza di una ghiotta opportunità proveniente dagli Stati Uniti, il cosiddetto Black Friday. Nonostante la pandemia abbia reso precaria la situazione in ogni angolo del pianeta l’appuntamento più atteso dai consumatori di tutto il mondo tornerà anche quest’anno. Black Friday: che ... Leggi su correttainformazione (Di lunedì 2 novembre 2020)e storia del, il “Venerdì Nero” delle offerte. Scopriremo ladi quando arriverà in. Non tutti sanno che non bisogna aspettare l’dei saldi invernali per fare acquisti convenienti a prezzi scontati. Tante famigliene attendono con impazienza l’del nuovo anno, ignorando l’esistenza di una ghiotta opportunità proveniente dagli Stati Uniti, il cosiddetto. Nonostante la pandemia abbia reso precaria la situazione in ogni angolo del pianeta l’appuntamento più atteso dai consumatori di tutto il mondo tornerà anche quest’anno.: che ...

