Vertice in corso tra governo, regioni e comuni. Lombardia, Piemonte e Liguria chiedono di limitare gli spostamenti per gli over 70 (Di domenica 1 novembre 2020) È in corso il nuovo Vertice tra i rappresentanti delle regioni, dei comuni e delle Province, alla presenza dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari Regionali, Francesco Boccia, per discutere le nuove misure che il governo dovrà adottare per cercare di arginare l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia che in poche settimane hanno fatto registrare una preoccupante impennata. Dalle ultime indiscrezioni è emerso che tra i provvedimenti allo studio c’è anche quello per limitare gli spostamenti degli over 70: è una delle ipotesi prospettate da alcune regioni, in particolare, secondo quanto si apprende, Lombardia, Piemonte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) È inil nuovotra i rappresentanti delle, deie delle Province, alla presenza dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari Regionali, Francesco Boccia, per discutere le nuove misure che ildovrà adottare per cercare di arginare l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia che in poche settimane hanno fatto registrare una preoccupante impennata. Dalle ultime indiscrezioni è emerso che tra i provvedimenti allo studio c’è anche quello perglidegli70: è una delle ipotesi prospettate da alcune, in particolare, secondo quanto si apprende,...

