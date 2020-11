Veronica Satti, choc a Domenica Live: «Mi sono tagliata mano e braccia fino a perdere i sensi». Barbara D’Urso commossa (Di lunedì 2 novembre 2020) Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, si confessa a Domenica Live. E Barbara D’Urso si commuove. In studio insieme alla mamma, Mimma Foti, racconta il dramma della sua malattia: «Ho un disturbo borderline di personalità, è un’onda che arriva e non sai come gestire. Mi sono tagliata la mano, anche le braccia, ho perso i sensi, devo ringraziare il compagno di mia madre che mi ha trovato, non volevo andare in ospedale, poi ho deciso di farmi aiutare». Veronica si è provocata da sola grandi lesioni. «È stato un auto martirio – dice – è successo un mese e una settimana fa. sono uscita dall’ospedale da pochi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 2 novembre 2020), figlia di Bobby Solo, si confessa a. ED’Urso si commuove. In studio insieme alla mamma, Mimma Foti, racconta il dramma della sua malattia: «Ho un disturbo borderline di personalità, è un’onda che arriva e non sai come gestire. Mila, anche le, ho perso i, devo ringraziare il compagno di mia madre che mi ha trovato, non volevo andare in ospedale, poi ho deciso di farmi aiutare».si è provocata da sola grandi lesioni. «È stato un auto martirio – dice – è successo un mese e una settimana fa.uscita dall’ospedale da pochi ...

