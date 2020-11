Trump prende in giro conduttrice tv con la mascherina (Di domenica 1 novembre 2020) Dieci comizi nelle prossime 48 ore. Donald Trump si lancia nello sprint finale della campagna elettorale e in un comizio prende in giro la conduttrice tv Laura Ingraham che, in quel momento, stava ... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020) Dieci comizi nelle prossime 48 ore. Donaldsi lancia nello sprint finale della campagna elettorale e in un comizioinlatv Laura Ingraham che, in quel momento, stava ...

CoppolaGemma : RT @catlatorre: Trump se la prende con i medici: 'Prendono più soldi se dicono che il paziente è morto di Covid'. Io mi auguro che le spar… - Claudia53114223 : RT @catlatorre: Trump se la prende con i medici: 'Prendono più soldi se dicono che il paziente è morto di Covid'. Io mi auguro che le spar… - Blanco63919008 : Mattarella a chi parli di egoismo? Non mi risulta che tu faccia come Trump che non prende lo STIPENDIO? - alepenazzi : @momibertacchi @riotta Ahahah, mi perdoni, ma lei prende come esempio un endorsement a Biden per fare una bizzarra… - ajieie73 : RT @catlatorre: Trump se la prende con i medici: 'Prendono più soldi se dicono che il paziente è morto di Covid'. Io mi auguro che le spar… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump prende Trump prende in giro conduttrice tv con la mascherina Il Messaggero "Il 65% dei proprietari di animali voterà in USA considerando anche il bene dei loro cuccioli"

Che cose significa questo? Secondo lo studio condotto dal Banfield Pet Hospital, più del 60% degli americani che possiedono un animale domestico esprimerà il suo voto anche in base all'attenzione del ...

Che cose significa questo? Secondo lo studio condotto dal Banfield Pet Hospital, più del 60% degli americani che possiedono un animale domestico esprimerà il suo voto anche in base all'attenzione del ...