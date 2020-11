Spezia-Juventus 1-4 | i bianconeri ritrovano la vittoria

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 1 novembre 2020) Dopo tre pareggi consecutivi lariassapora il gusto dellabattendo nettamente losul campo neutro di Cesena. Ipassano in vantaggio con Morata, ma vengono raggiunti da Pobega. Nella ripresa, entra Ronaldo e mette subito le cose a posto siglando una doppietta. Di Rabiot l’altra rete degli uomini di Pirlo. Chi è stato l’uomo partita? Cristiano Ronaldo, dopo quasi un mese di assenza per il Covid-19, ha ripreso subito la squadra in mano realizzando il gol del 2-1 appena entrato in campo. Imprescindibile. Primo tempo Partenza di marca bianconera che va due volte vicino al vantaggio con Dybala e Morata. Poi, però, l’attaccante spagnolo sblocca il risultato finalizzando uno scambio tra Danilo e Mckennie. Tre minuti dopo, Chiesa potrebbe ...