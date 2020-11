Sampdoria-Genoa 1-1, Maran: “Derby senza tifosi non ha lo stesso fascino” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Scamacca si impegna e fa quel che gli chiedo con l’atteggiamento giusto, è stato ripagato da un gol importante. Abbiamo altri ragazzi interessanti, come Rovella che continua a crescere ed è alla terza da titolare”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa Rolando Maran dopo il derby contro la Sampdoria terminato 1-1 con la rete decisiva di Scamacca. La formazione rossoblù cambia sistema e passa dal 3-5-2 al 4-3-1-2: “Ho cambiato modulo perché credevo di poter avere più soluzioni – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Ho cercato di mettere tutti i calciatori nella miglior condizione possibile per dare il massimo. Vogliamo proporre un calcio più propositivo”. Poi sull’emozione del primo derby: ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Scamacca si impegna e fa quel che gli chiedo con l’atteggiamento giusto, è stato ripagato da un gol importante. Abbiamo altri ragazzi interessanti, come Rovella che continua a crescere ed è alla terza da titolare”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore delRolandodopo il derby contro laterminato 1-1 con la rete decisiva di Scamacca. La formazione rossoblù cambia sistema e passa dal 3-5-2 al 4-3-1-2: “Ho cambiato modulo perché credevo di poter avere più soluzioni – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Ho cercato di mettere tutti i calciatori nella miglior condizione possibile per dare il massimo. Vogliamo proporre un calcio più propositivo”. Poi sull’emozione del primo derby: ...

