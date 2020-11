Roma: furto in casa di Paulo Fonseca, rubati tre Rolex (Di domenica 1 novembre 2020) furto nella casa di Paulo Fonseca. Nella giornata di ieri, alcuni ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione del tecnico della Roma in zona Villa Pamphili, portando via tre orologi Rolex dal valore di 100 mila euro. L’allenatore giallorosso ha notato la loro scomparsa una volta tornato a casa. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, i ladri sarebbero entrati da una porta finestra dopo aver danneggiato la recinzione del giardino. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020)nelladi. Nella giornata di ieri, alcuni ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione del tecnico dellain zona Villa Pamphili, portando via tre orologidal valore di 100 mila euro. L’allenatore giallorosso ha notato la loro scomparsa una volta tornato a. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, i ladri sarebbero entrati da una porta finestra dopo aver danneggiato la recinzione del giardino.

SkyTG24 : Roma, furto a casa dell'allenatore Fonseca: portati via tre Rolex - repubblica : Roma, furto in casa di Paulo Fonseca: rubati orologi e gioielli, bottino da 100 mila euro [di Francesca Ferrazza] [… - agabriele : #Roma la città più bella del mondo - SusyPorta : RT @Adnkronos: Roma, furto in casa di Fonseca: rubati 3 Rolex da 100mila euro - sportli26181512 : Furto a casa Fonseca, spariti orologi e preziosi: Furto a casa Fonseca, spariti orologi e preziosi Venerdì i ladri… -