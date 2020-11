Nizza non ha insegnato nulla: sbarchi senza sosta in Sardegna. E Lamorgese sta a guardare (Di domenica 1 novembre 2020) L’invasione dei migranti dal Nord Africa non si ferma. Altri quattro differenti sbarchi nelle ultime ore hanno interessato la costa Sud della Sardegna. Qui i carabinieri hanno fermato quarantanove uomini adulti di diverse nazionalità che sono stati trasferiti nel centro di Monastir. La cronaca di queste ore conferma che l’attentato di Nizza non ha insegnato nulla. Non solo Lampedusa. sbarchi di migranti in Sardegna Eppure, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese insiste nel definirsi una “tecnica”. In realtà, ha già esternato le sue posizioni decisamente politiche. Non solo non ha dato le dimissioni dopo che si è scoperto che l’Italia aveva accolto e fatto andare in Francia il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 1 novembre 2020) L’invasione dei migranti dal Nord Africa non si ferma. Altri quattro differentinelle ultime ore hanno interessato la costa Sud della. Qui i carabinieri hanno fermato quarantanove uomini adulti di diverse nazionalità che sono stati trasferiti nel centro di Monastir. La cronaca di queste ore conferma che l’attentato dinon ha. Non solo Lampedusa.di migranti inEppure, il ministro dell’Interno, Lucianainsiste nel definirsi una “tecnica”. In realtà, ha già esternato le sue posizioni decisamente politiche. Non solo non ha dato le dimissioni dopo che si è scoperto che l’Italia aveva accolto e fatto andare in Francia il ...

