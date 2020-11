Napoli. Simona, 8 anni, risponde a De Luca: “Io non bevo latte al plutonio, la scuola mi piace davvero” | VIDEO (Di domenica 1 novembre 2020) De Luca provoca e la piccola Simona risponde: “Io non bevo latte al plutonio, la scuola mi piace davvero” La provocazione di De Luca è stata accolta da una bambina di 8 anni, Simona, che frequenta la scuola di Giugliano (Napoli) e va in terza elementare. Simona, come tanti altri bambini, vuole andare a scuola e la battuta del presidente della regione Campania non è stata accolta di buon grado. De Luca, prendendosela con i giornalisti che hanno criticato la scelta di chiudere le scuole, ha replicato: “Hanno intervistato una mamma che dice che sua figlia piange per andare a ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020) Deprovoca e la piccola: “Io nonal, lamidavvero” La provocazione di Deè stata accolta da una bambina di 8, che frequenta ladi Giugliano () e va in terza elementare., come tanti altri bambini, vuole andare ae la battuta del presidente della regione Campania non è stata accolta di buon grado. De, prendendosela con i giornalisti che hanno criticato la scelta di chiudere le scuole, ha replicato: “Hanno intervistato una mamma che dice che sua figlia piange per andare a ...

