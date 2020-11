Mondiali Cortina 2021 | mancano 100 giorni | «In qualsiasi scenario onoreremo l’impegno»

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 1 novembre 2020) Caparbietà, capacità organizzativa e misure specifiche per far sì che la competizione possa svolgersi in piena sicurezza nonostante l’epidemia di coronavirus. È questo, in sintesi, il senso delle dichiarazioni rilasciate dagli organizzatori deidi sci a 100dalla partenza ufficiale delle gare. Il torneo infatti scatterà l’8 febbraio per concludersi domenica 21. In questo periodo in cui purtroppo stanno nuovamente aumentando i contagi da Covid-19, i responsabili della disfida sciistica stanno mettendo ulteriormente a punto la macchina organizzativa in vista di una manifestazione sportiva che si prepara ad accogliere i principali campioni di questa disciplina e che sancirà il ritorno nel percorso delle mitiche Tofane dopo ben ...