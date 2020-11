Lorenzo Sonego cerca l’impresa a Vienna (Di domenica 1 novembre 2020) Lorenzo Sonego – Photo Credit: REUTERS/Lisi NiesnerQuando batti il numero uno in classifica che durante tutto l’anno ha perso solamente con uno che fa di nome Rafa e cognome Nadal, allora per te qualsiasi altra impresa sembra uno scherzetto. Eppure oggi Lorenzo Sonego si troverà di fronte, ancora una volta, a un ostacolo che in questo momento è notevole. Il suo nome è Andrey Rublev, il giocatore senza dubbio più in forma del momento. Per Lorenzo vincere a Vienna sarà dura ma non impossibile. Sonego alla prima finale in un 500 Il punto più alto in cui Sonego si è mai spinto in carriera in un ATP 500, prima di Vienna, sono stati i quarti di finale raggiunti peraltro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020)– Photo Credit: REUTERS/Lisi NiesnerQuando batti il numero uno in classifica che durante tutto l’anno ha perso solamente con uno che fa di nome Rafa e cognome Nadal, allora per te qualsiasi altra impresa sembra uno scherzetto. Eppure oggisi troverà di fronte, ancora una volta, a un ostacolo che in questo momento è notevole. Il suo nome è Andrey Rublev, il giocatore senza dubbio più in forma del momento. Pervincere asarà dura ma non impossibile.alla prima finale in un 500 Il punto più alto in cuisi è mai spinto in carriera in un ATP 500, prima di, sono stati i quarti di finale raggiunti peraltro ...

Eurosport_IT : MA COSA HA FATTO LORENZO SONEGO ?!?!?!?!?!!? Sconfitto Djokovic in due set (6-2, 6-1) nell'ATP di Vienna e conquis… - ItaliaTeam_it : FINALE A VIENNA! ?? Dopo Djokovic, Lorenzo #Sonego supera in due set anche Daniel Evans! RT per Lorenzoooooo!… - ItaliaTeam_it : HA BATTUTO DJOKOVIIIIIIC! ?????????????? Uno strepitoso Lorenzo #Sonego supera Novak #Djokovic 6-2 6-1 e vola in semifi… - Annalis04484378 : E subito dopo Sonego che inizia la finale alle 14, forza Lorenzo e forza Juve!!! ?? - infoitsport : I tre dropshot da sogno di Lorenzo Sonego contro Daniel Evans -