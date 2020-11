LIVE Sonego-Rublev, Finale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: si parte! (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Continua ad andare in spinta Rublev con il dritto, palla che questa volta però esce. 15-15 Rublev aggredisce con il dritto sul rovescio di Sonego, costringendo l’azzurro al dritto in corsa che finisce in rete. 15-0 Sbaglia con il rovescio Rublev. 14:10 Giocatori al via! Primo a servire l’azzurro. 14:06 Iniziato il palleggio di riscaldamento. 14:03 Ed ecco che entrano in campo Sonego e Rublev all’interno del centrale allestito nella Wiener Stadthalle. 14:00 Ancora qualche attimo di attesa. 13:55 Lorenzo Sonego sarà in gara anche al Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove esordirà con il kazako Alexander Bublik. Rublev, invece, ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Continua ad andare in spintacon il dritto, palla che questa volta però esce. 15-15aggredisce con il dritto sul rovescio di, costringendo l’azzurro al dritto in corsa che finisce in rete. 15-0 Sbaglia con il rovescio. 14:10 Giocatori al via! Primo a servire l’azzurro. 14:06 Iniziato il palleggio di riscaldamento. 14:03 Ed ecco che entrano in campoall’interno del centrale allestito nella Wiener Stadthalle. 14:00 Ancora qualche attimo di attesa. 13:55 Lorenzosarà in gara anche al Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove esordirà con il kazako Alexander Bublik., invece, ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Vienna Via alla finale tra #Sonego e #Rublev! #live - MarioGiunta : Oggi c’è Super Weekend! Dalle 15 alle 18 seguiremo insieme: ?? Live Torino-Lazio e Spezia-Juventus ?? Post Udinese-… - zazoomblog : LIVE Sonego-Rublev Finale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: tra poco la caccia al secondo titolo in carriera del torinese… - robgreg : RT @giusyeffe: .#Sonego-Rublev, il match finale dell'Atp di Vienna, verrà trasmesso in streaming gratis e in diretta tv in chiaro da SuperT… - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA di #Sonego - #Rublev, finale dell' #AtpVienna -