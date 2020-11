La regina Elisabetta abdica | il principe Carlo diventa Re

(Di domenica 1 novembre 2020) Secondo rumors che arrivano dall’Inghilterra lasarebbe pronta a lasciare il trono al figlio. Entro sei mesi arriva la storica svolta? Potrebbe essere giunto al capolinea il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Secondo rumors che arrivano dall'Inghilterra la regina Elisabetta sarebbe pronta a lasciare il trono al figlio Carlo, che attende da quando aveva 3 anni.Netflix ha rilasciato la locandina e il nuovo trailer della quarta stagione di The Crown, la serie originale di successo mondiale che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, da ...