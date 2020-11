In Usa duello negli Stati in bilico. Per Biden un campanello d'allarme in Iowa (Di domenica 1 novembre 2020) In questo Stato, a due giorni dal voto, Trump sarebbe, secondo un sondaggio, in vantaggio di 7 punti. A settembre i due sfidanti erano pari. Mentre la Cnn assegna all'ex vice di Obama la vittoria in ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 1 novembre 2020) In questo Stato, a due giorni dal voto, Trump sarebbe, secondo un sondaggio, in vantaggio di 7 punti. A settembre i due sfidanti erano pari. Mentre la Cnn assegna all'ex vice di Obama la vittoria in ...

angiuoniluigi : RT @repubblica: Blue Wall contro Red Wave, l’ultimo duello a colpi di comizi per il Midwest - angiuoniluigi : RT @repubblica: Blue Wall contro Red Wave, l’ultimo duello a colpi di comizi per il Midwest [dal nostro corrispondente Federico Rampini] [a… - repubblica : Blue Wall contro Red Wave, l’ultimo duello a colpi di comizi per il Midwest - frankietheone1 : RT @repubblica: Blue Wall contro Red Wave, l’ultimo duello a colpi di comizi per il Midwest [dal nostro corrispondente Federico Rampini] [a… - repubblica : Blue Wall contro Red Wave, l’ultimo duello a colpi di comizi per il Midwest [dal nostro corrispondente Federico Ram… -