GF Vip, Paolo Brosio ha bestemmiato oppure no? Il web si divide (VIDEO) (Di domenica 1 novembre 2020) Il caso “presunta” bestemmia di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip sta facendo discutere non poco gli amici di Twitter. Ha detto una imprecazione oppure no? Sinceramente a me dall’audio mi pare di sentire “Dio Bo”, ma confesso anche di averlo sentito talmente tante volte che mi pare di sentire pure il canto delle suore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 1 novembre 2020) Il caso “presunta” bestemmia dial Grande Fratello Vip sta facendo discutere non poco gli amici di Twitter. Ha detto una imprecazioneno? Sinceramente a me dall’audio mi pare di sentire “Dio Bo”, ma confesso anche di averlo sentito talmente tante volte che mi pare di sentire pure il canto delle suore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

