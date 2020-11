Galli: «Chiudere le città è un esperimento: non c’è tempo. Il lockdown generale non è da escludere, da subito» (Di domenica 1 novembre 2020) lockdown subito, e generalizzato. Forse, ma non è certo, di durata inferiore al primo, che era stato su due mesi. Ma è necessario agire subito. Parola di Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, in un’intervista oggi al Messaggero. La curva avanza, i dati del contagio di Coronavirus parlano chiaro, un’alternativa alla chiusura a questo punto sembra non esserci. Ma chi chiude? E come? E chi decide? Perché il nodo sembra essere, ancora una volta, tutto qui, insieme alla considerazione che sarebbe stato necessario, e possibile, fare di più per arrivare a questa seconda, certa, ondata. Nell’attesa di un nuovo dpcm ormai imminente. A preoccupare, più di tutto il resto, al momento è la situazione del contagio a ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020), e generalizzato. Forse, ma non è certo, di durata inferiore al primo, che era stato su due mesi. Ma è necessario agire. Parola di Massimo, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, in un’intervista oggi al Messaggero. La curva avanza, i dati del contagio di Coronavirus parlano chiaro, un’alternativa alla chiusura a questo punto sembra non esserci. Ma chi chiude? E come? E chi decide? Perché il nodo sembra essere, ancora una volta, tutto qui, insieme alla considerazione che sarebbe stato necessario, e possibile, fare di più per arrivare a questa seconda, certa, ondata. Nell’attesa di un nuovo dpcm ormai imminente. A preoccupare, più di tutto il resto, al momento è la situazione del contagio a ...

