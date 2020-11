Distanziamento fisico e distanziamento sociale (Di domenica 1 novembre 2020) Nonostante le imposizioni sul distanziamento volute dal Governo per arginare la pandemia da Covid-19, l’insofferenza che si diffonde tra le masse, - prova ne sono le manifestazioni degli ultimi giorni- , ci racconta di un popolo unito, compatto e connesso nella protesta, nel comune intento di richiamare l’attenzione di un esecutivo che pare esser naufrago, sordo e cieco, senza linea, senza coerenza, senza coesione, senza progetti per il futuro.Tutti coloro che sentono soltanto subire questa situazione, creata a colpi di dpcm, ovvero imposizioni fantasiose sfornate giorno per giorno, (pensate alla chiusura imposta alle pasticcerie entro le 18, nelle quali in Italia al massimo l’assembramento può verificarsi al mattino per comprare i cannoli), non riescono più a programmare niente per arrivare a fine mese, subiscono la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) Nonostante le imposizioni sulvolute dal Governo per arginare la pandemia da Covid-19, l’insofferenza che si diffonde tra le masse, - prova ne sono le manifestazioni degli ultimi giorni- , ci racconta di un popolo unito, compatto e connesso nella protesta, nel comune intento di richiamare l’attenzione di un esecutivo che pare esser naufrago, sordo e cieco, senza linea, senza coerenza, senza coesione, senza progetti per il futuro.Tutti coloro che sentono soltanto subire questa situazione, creata a colpi di dpcm, ovvero imposizioni fantasiose sfornate giorno per giorno, (pensate alla chiusura imposta alle pasticcerie entro le 18, nelle quali in Italia al massimo l’assembramento può verificarsi al mattino per comprare i cannoli), non riescono più a programmare niente per arrivare a fine mese, subiscono la ...

L’aumento dei contagi non ferma la movida

Non saranno quindi sottoposti ad obbligo di quarantena, ma è consigliato un automonitoraggio per sintomi da Covid, il rispetto del distanziamento fisico. Restano invece in attesa dell’esito del ...

