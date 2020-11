Coronavirus Slittamento della tredicesima dei dipendenti pubblici ad aprile 2021? Bufala!

Leggi su open.online

(Di domenica 1 novembre 2020) Circola un’immagine de riportante la homepage de IlSole24Ore online in cui si legge un articolo dal titolo «Nuovi provvedimenti allo studio del Governo per fronteggiare la crisi economica.» riguardo un fantomatico studio dei tecnici del MEF per valutare lodel pagamento delle tredicesime deiadper rendere disponibili 5 miliardi di euro alle famiglie colpite dalla crisi economica a seguito dell’emergenza. L’immagine è una bufala e l’articolo non esiste, vediamo i perché. L’immagine riporta in alto a sinistra la data del 31 ottobre 2020 e a una prima ricerca online non si ha alcun riscontro. Teniamo conto che siamo il primo novembre 2020 e una notizie del genere sarebbe ...