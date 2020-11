Claudia Maria Capellini, la giovane compagna di Giorgio Panariello (Di domenica 1 novembre 2020) Claudia Maria Capellini – Dal profilo Instagram di Claudia Maria CapelliniClaudia Maria Capellini, è una modella da tre anni legata all’attore Giorgio Panariello. La ragazza, che fisicamente mostra una somiglianza con Belen Rodriguez, nasce a Cremona e si sposta a Milano dove consegue la laurea alla IULM e successivamente lavora come modella e PR. La giovane e Panariello si sono conosciuti a cena tramite amici comuni, e da quel momento non si sono più separati. La coppia convive da tempo a Roma circondata dall’affetto di due piccoli chiuaua. La relazione tra il comico e la Capellini ha fatto discutere per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020)– Dal profilo Instagram di, è una modella da tre anni legata all’attore. La ragazza, che fisicamente mostra una somiglianza con Belen Rodriguez, nasce a Cremona e si sposta a Milano dove consegue la laurea alla IULM e successivamente lavora come modella e PR. Lasi sono conosciuti a cena tramite amici comuni, e da quel momento non si sono più separati. La coppia convive da tempo a Roma circondata dall’affetto di due piccoli chiuaua. La relazione tra il comico e laha fatto discutere per la ...

