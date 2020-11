Che Tempo Che Fa senza pubblico in studio. Fazio: «Abbiamo deciso di uniformarci a quello che accade nei teatri e nei cinema» (Di domenica 1 novembre 2020) Che Tempo Che Fa Fabio Fazio rinuncia al pubblico in studio, ‘riabbracciato’ in questa nuova stagione televisiva di Che Tempo Che Fa su Rai 3. Nella puntata di questa sera, infatti, il conduttore è tornato ‘in solitaria’ nel Centro di Produzione Rai di via Mecenate (Milano), come accadeva nei primi mesi della pandemia da Covid-19. “Questa sera noi non Abbiamo pubblico. Abbiamo deciso di uniformarci a quello che accade nei teatri e nei cinema italiani, ma soprattutto Abbiamo deciso di adottare un principio di precauzione, che ci sembra in questo momento doveroso, in ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 1 novembre 2020) CheChe Fa Fabiorinuncia alin, ‘riabbracciato’ in questa nuova stagione televisiva di CheChe Fa su Rai 3. Nella puntata di questa sera, infatti, il conduttore è tornato ‘in solitaria’ nel Centro di Produzione Rai di via Mecenate (Milano), comeva nei primi mesi della pandemia da Covid-19. “Questa sera noi nondicheneie neiitaliani, ma soprattuttodi adottare un principio di precauzione, che ci sembra in questo momento doveroso, in ...

