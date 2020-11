Calciomercato Juventus, Ronaldo spinge per due acquisti (Di domenica 1 novembre 2020) entrambi in arrivio dalla Liga. Basteranno per farlo restare a Torino? Cristiano Ronaldo è tornato e spinge per giocare. Ma continuerà a farlo in maglia Juventus? Sulla carta almeno oper un anno e mezzo, ché il suo contratto con il club attuale ha scadenza nel giugno del 2022. … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 novembre 2020) entrambi in arrivio dalla Liga. Basteranno per farlo restare a Torino? Cristianoè tornato eper giocare. Ma continuerà a farlo in maglia? Sulla carta almeno oper un anno e mezzo, ché il suo contratto con il club attuale ha scadenza nel giugno del 2022. … L'articolo proviene da Inews.it.

calciomercatoit : #Juventus, si allontana #Isco: lo spagnolo verso l'#Everton ?? #CMITmercato - infoitsport : Calciomercato, la Juventus pesca in Serie B! I dettagli - infoitsport : Calciomercato Juventus: un mese per sciogliere il rebus regista - zazoomblog : Calciomercato Juventus Ronaldo spinge per due acquisti - #Calciomercato #Juventus #Ronaldo -