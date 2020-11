Butta il figlio autistico in un canale, lo salvano e lei ne cerca un altro: pena di morte (Di domenica 1 novembre 2020) Voleva uccidere il figlio autistico: “andrà in un posto migliore”, alla fine ce la fa annegandolo in un canale. Voleva ucciderlo ad ogni costo, ha detto poi agli investigatori: “andrà in un posto migliore”. Per togliergli la vita aveva scelto una morte atroce, l’annegamento. E fino a quando non è riuscita a compiere il suo folle gesto, non ha desistito. Ci ha messo la mano il destino, perché al primo tentativo di annegare il figlio autistico, non le è andata bene visto che alcuni passanti hanno visto il bambino in acqua e lo hanno salvato. Ma lei non si è arresa. Patricia Ripley, 47 anni, è stata incriminata da un gran giurì di Miami-Dade il 29 ottobre per omicidio di primo ... Leggi su chenews (Di domenica 1 novembre 2020) Voleva uccidere il: “andrà in un posto migliore”, alla fine ce la fa annegandolo in un. Voleva ucciderlo ad ogni costo, ha detto poi agli investigatori: “andrà in un posto migliore”. Per togliergli la vita aveva scelto unaatroce, l’annegamento. E fino a quando non è riuscita a compiere il suo folle gesto, non ha desistito. Ci ha messo la mano il destino, perché al primo tentativo di annegare il, non le è andata bene visto che alcuni passanti hanno visto il bambino in acqua e lo hanno salvato. Ma lei non si è arresa. Patricia Ripley, 47 anni, è stata incriminata da un gran giurì di Miami-Dade il 29 ottobre per omicidio di primo ...

