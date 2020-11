Ballando con le Stelle 2020: Costantino della Gherardesca balla un paso doble, e imita Elisa Isoardi (VIDEO) (Di domenica 1 novembre 2020) ballando con le Stelle 2020, Costantino della Gherardesca balla un paso soble con Sara di Vaira – Puntata 31 ottobre (VIDEO) Sabato 31 ottobre è andata in onda la settima puntata di ballando con le Stelle, con la nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci con la stessa giuria. Nella puntata di ieri abbiamo visto la nuova esibizione del conduttore Costantino della Gherardesca. Nella settima puntata, Costantino della Gherardesca insieme a Sara di Vaira, hanno voluto continuare la loro missione di intrattenere il pubblico, allontanando la tv del ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 1 novembre 2020)con leunsoble con Sara di Vaira – Puntata 31 ottobre () Sabato 31 ottobre è andata in onda la settima puntata dicon le, con la nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci con la stessa giuria. Nella puntata di ieri abbiamo visto la nuova esibizione del conduttore. Nella settima puntata,insieme a Sara di Vaira, hanno voluto continuare la loro missione di intrattenere il pubblico, allontanando la tv del ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - CdGherardesca : A tutti i fan di #kpop: ricordatevi di me anche stasera e aiutatemi a salvarmi mettendo like alla foto con… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @Vittoriaschisan e @samuel_peron vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Tony969696 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE EMOZIONI: FIORELLO SALUTA BUBINOBLOG E UN POST FINISCE SU RAI1 - BluLella : Raga ma Rosalinda che non azzecca una parola, Tommaso che si lancia, Dayane sul filo del rasoio e in tutto questo M… -