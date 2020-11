"Anziani non indispensabili", bufera su Toti (Di domenica 1 novembre 2020) Una frase "mal scritta da un collaboratore" in un tweet sugli Anziani vittime del Covid 19, "non più indispensabili per lo sforzo produttivo" ha scatenato una bufera sul presidente della Regione Liguria... Leggi su feedpress.me (Di domenica 1 novembre 2020) Una frase "mal scritta da un collaboratore" in un tweet suglivittime del Covid 19, "non piùper lo sforzo produttivo" ha scatenato unasul presidente della Regione Liguria...

stanzaselvaggia : Riguardo il lockdown anagrafico (che durerebbe per un tempo indefinito). Puoi chiedere agli anziani di non uscire,… - stanzaselvaggia : E sempre a proposito di Toti per cui gli anziani sono sacrificabili perché non produttivi, gli ricordo sommessament… - Open_gol : «Le vittime del #Covid? Quasi tutti anziani non indispensabili». L’inaccettabile tweet di #Toti - RaffaellaCapel3 : RT @AlbertoLetizia2: 'Il sole dei vecchi è un sole stanco. Trema come una stella e non si fa vedere, ma solca le acque d'argento Dei nottur… - TribvnvsPlebis : @GretaSalve Non si tratterebbe di segregare, ma applicare un lockdown limitato ad alcune categorie. Però se l'alter… -