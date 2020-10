Torino, Cairo sta bene: “Non sottovalutate questo virus: si prende facilmente” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Io sto abbastanza bene ma volevo dirvi una cosa importante: non sottovalutate questo virus“. Sono queste le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, sul suo profilo Instagram in seguito alla positività al Covid-19. Il patron è al momento ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano: “E’ davvero molto contagioso , si prende facilmente e mettete sempre la mascherina Fp2 , proteggetevi, lavatevi le mani, usate l’igienizzante e state sempre a distanza. Non andate mai in luoghi affollati e state il più possibile lontano dalle persone più anziane. State in sicurezza il più possibile. In bocca al lupo a tutti”. Cairo ha poi colto l’occasione per ringraziare coloro che si ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) “Io sto abbastanzama volevo dirvi una cosa importante: non“. Sono queste le parole di Urbano, presidente del, sul suo profilo Instagram in seguito alla positività al Covid-19. Il patron è al momento ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano: “E’ davvero molto contagioso , sifacilmente e mettete sempre la mascherina Fp2 , proteggetevi, lavatevi le mani, usate l’igienizzante e state sempre a distanza. Non andate mai in luoghi affollati e state il più possibile lontano dalle persone più anziane. State in sicurezza il più possibile. In bocca al lupo a tutti”.ha poi colto l’occasione per ringraziare coloro che si ...

