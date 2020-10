The Voice Senior, Al Bano e la droga: Jasmine Carrisi è avvisata (Di sabato 31 ottobre 2020) Al Bano parla della droga con la figlia Jasmine Carrisi. Il leone di Cellino San Marco dice di essere molto oroglioso del talento di Jasmine, ma la mette in guardia… Questo articolo The Voice Senior, Al Bano e la droga: Jasmine Carrisi è avvisata è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 31 ottobre 2020) Alparla dellacon la figlia. Il leone di Cellino San Marco dice di essere molto oroglioso del talento di, ma la mette in guardia… Questo articolo The, Ale laè stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Al Bano parla della droga con la figlia Jasmine Carrisi. Il leone di Cellino è oroglioso del talento di Jasmine, ma la mette in guardia dalle droghe ...

