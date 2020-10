Tale e Quale Show | Carlo Conti positivo al Covid conduce da casa | “Il virus mi ha colpito | non voglio fare il supereroe Attenzione agli asintomatici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020)ha condotto il torneo di “” per la prima volta dasua. Il conduttore infatti ha comunicato attraverso i social di aver contratto il-19 ed è asintomatico. La condizione ha reso necessaria una conduzione in collegamento con l’amico Giorgio Panariello che ha aperto il torneo per poi passare la palla al conduttore in collegamento. “Sto bene, ilmi haperò sono asintomatico, però bisogna stare attenti. Nonil, – ha dichiaratoin diretta – da una partedare la speranza ma anche un segnale ai tanti asintomatici che, ...