Serie A, il Bologna ribalta il Cagliari con un super Barrow (Di sabato 31 ottobre 2020) Al Dall'Ara di Bologna i ragazzi di Sinisa Mihajlovic hanno battuto in rimonta il Cagliari per 3-2, passato avanti due volte con Joao Pedro e Simeone. Nel Bologna a segno due volte Barrow e Soriano. Il Bologna si presenta alla sfida del Dall'Ara con un forte bisogno di punti, il Cagliari dopo una partenza a rilento sembra aver trovato la propria strada grazie al calcio verticale di Di Francesco, sempre più inculcato nelle idee dei giocatori. Il primo tempo è scoppiettante con sardi che si portano avanti grazie al ...

