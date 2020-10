(Di sabato 31 ottobre 2020)A, il programma e i risultati di sabato 31 ottobre 2020. In campoe Inter. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 31 ottobre 2020. Nella prima sfida della sesta giornata successo dell’in casa delA, i risultati di sabato 31 ottobre Di seguito i risultati diA di sabato 31 ottobre 2020, sfide valide per la sesta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)1-2Inter-Parma (ore 18)Bologna-Cagliari (ore 20.45)A,LIVE1-2 Marcatori: 26′ Muriel (A), ...

RedazioneFM : #SerieA: L'#Atalanta torna a vincere. #Muriel stende un buon #Crotone - apetrazzuolo : SERIE A - Crotone-Atalanta 1-2, la doppietta di Muriel risolleva la Dea - fcin1908it : Serie A, Muriel schianta il Crotone: allo scida è 2-1. Ma Gasp perde due pezzi - - siamo_la_Roma : ? In campo la #SerieA ?? 1-2 dell'#Atalanta a #Crotone ?? Nel pomeriggio #InterParma #ASRoma - RaiSport : ? L'#Atalanta vince a #Crotone 2-1 Con una doppietta #LuisMuriel è l'uomo partita dei bergamaschi, per i pitagorici… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Crotone

La sesta giornata di serie A si è aperta con la vittoria esterna dell’Atalanta sul campo del Crotone per 2-1. Segui live su questa pagina i risultati e la classifica aggiornata in temp oreale della ...Doppietta del colombiano e i nerazzurri ritrovano il successo. Romero e Hateboer usciti per problemi muscolari ...