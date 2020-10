Rugby, Sei Nazioni 2020: ottimo primo tempo per l’Italia, l’Inghilterra vince e resta in corsa per la vittoria (Di sabato 31 ottobre 2020) vittoria inglese doveva essere e successo del XV della Rosa è stato, per restare in pienissima corsa per il trionfo finale nel 6 Nazioni 2020. I britannici sono arrivati a Roma con tantissima voglia di trovare il bottino pieno, con bonus, contro un’Italia in piena crisi: gli azzurri hanno giocato meglio del previsto, soprattutto nei primi 40′, perdendo però, come spesso accade, con onore per 34-5. Ora c’è attesa per la compagine di Eddie Jones: occhi puntati sulla sfida tra Francia e Irlanda, con gli ospiti che con un successo con bonus si prenderebbero il titolo. Soprattutto un primo tempo buonissimo per gli azzurri di Franco Smith. Gli inglesi partono forte, trovano la meta con Youngs dopo 5′ e arrotondano con il piede ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020)inglese doveva essere e successo del XV della Rosa è stato, perre in pienissimaper il trionfo finale nel 6. I britannici sono arrivati a Roma con tantissima voglia di trovare il bottino pieno, con bonus, contro un’Italia in piena crisi: gli azzurri hanno giocato meglio del previsto, soprattutto nei primi 40′, perdendo però, come spesso accade, con onore per 34-5. Ora c’è attesa per la compagine di Eddie Jones: occhi puntati sulla sfida tra Francia e Irlanda, con gli ospiti che con un successo con bonus si prenderebbero il titolo. Soprattutto unbuonissimo per gli azzurri di Franco Smith. Gli inglesi partono forte, trovano la meta con Youngs dopo 5′ e arrotondano con il piede ...

zazoomblog : LIVE Italia-Inghilterra 5-29 Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: Curry dà il bonus! - #Italia-Inghilterra #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Italia-Inghilterra 5-34 Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: Slade ora l’Inghilterra dilaga - #Italia-Inghilter… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Si conclude il Sei Nazioni, allo stesso tempo il più lungo sul campo e il più breve fuori dal campo. E senza la possibilit… - Stasera_in_TV : DMAX: (20:55) Rugby - Guinness Sei Nazioni - Francia Vs Irlanda (Sport) #StaseraInTV 31/10/2020 #PrimaSerata #rugby-guinnessseinazioni-franc - ilfoglio_it : Si conclude il Sei Nazioni, allo stesso tempo il più lungo sul campo e il più breve fuori dal campo. E senza la pos… -