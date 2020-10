Roma, tafferugli tra polizia e manifestanti al sit-in 'No lockdown' a Campo de' Fiori (Di sabato 31 ottobre 2020) Dal tentativo di esplosione di un petardo alle corse di un gruppo di manifestanti che si è staccato dal corteo principale e si è spostata nell'adiacente piazza Farnese, dove c'è la sede dell'... Leggi su leggo (Di sabato 31 ottobre 2020) Dal tentativo di esplosione di un petardo alle corse di un gruppo diche si è staccato dal corteo principale e si è spostata nell'adiacente piazza Farnese, dove c'è la sede dell'...

Manifestazione contro Dpcm, tafferugli a Roma

31 ottobre 2020 Tensione, spintoni e tafferugli tra forze dell'ordine e manifestanti, ad un sit in anti dpcm a Campo de' Fiori, a Roma. L'iniziativa coinvolge movimenti contrari alle chiusure. Secondo ...

Momenti di tensione con spintoni e tafferugli tra forze dell’ordine e manifestanti. VIDEO ...

