PS5 | Giochi PS4 non compatibili e le opzioni di Accessibilità

Ad un mese dal lancio di PS5, Sony torna a parlare di retrocompatibilità, svelando finalmente e ufficialmente la lista dei Giochi PS4 che non potranno essere riprodotti su PS5. Giochi PS4 incompatibili con PS5 I Giochi PS4 che non potrete giocare su PS5 sono: DWVRAfro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume OneTT Isle of Man – Ride on the Edge 2Just Deal With It!Shadow Complex RemasteredRobinson: The JourneyWe SingHitman Go: Definitive EditionShadwenJoe's DinerAssassin's Creed SyndicateAssassin's Creed Chronicles IndiaAssassin's Creed Chronicles ChinaAssassin's Creed Chronicles RussiaRiskStar Trek Bridge CrewWerewolves WithinSpace JunkiesSony prosegue affermando inoltre: Alcune funzionalità di PS4 non saranno compatibii su PS5. Anche se il 99% dei ...

