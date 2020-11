Lockdown in Inghilterra, l’annuncio di Johnson: tutto chiuso da giovedì (ma non scuole e università) Video (Di sabato 31 ottobre 2020) Boris Johnson ha annunciato un secondo Lockdown nazionale per contenere il Covid: da giovedì prossimo tutti i negozi “non essenziali”, così come i pub e i ristoranti, dovranno chiudere; risparmiate invece scuole e università, ma gli spostamenti interni saranno fortemente scoraggiati Leggi su corriere (Di sabato 31 ottobre 2020) Borisha annunciato un secondonazionale per contenere il Covid: da giovedì prossimo tutti i negozi “non essenziali”, così come i pub e i ristoranti, dovranno chiudere; risparmiate invecee università, ma gli spostamenti interni saranno fortemente scoraggiati

