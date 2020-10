LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: sei chilometri all’inizio dell’erta conclusiva. I fuggitivi hanno 2’30” sul gruppo (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39 Un chilometro all’inizio della salita. 16.36 E’ tornato a salire il vantaggio dei battistrada: 2’50” per loro ora. 16.32 Mancano quattro chilometri all’inizio dell’Alto de la Farrapona. 16.30 Sempre 2’30” il distacco tra i due gruppi. 16.26 La Jumbo-Visma continua a recuperare terreno ai battistrada. 16.23 Guillaume Martin passa per primo al GPM. 29 chilometri al traguardo. 16.18 2’30” ora il vantaggio dei fuggitivi. 16.15 Un chilometro alla vetta per i fuggitivi. 16.12 Perde diversi pezzi anche il gruppo maglia roja. 16.08 Scende a 2’38” il vantaggio dei battistrada, mentre molla le ruote dei primi Eg. 16.04 Problema meccanico per lo sfortunatissimo ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.39 Un chilometro all’inizio della salita. 16.36 E’ tornato a salire il vantaggio dei battistrada: 2’50” per loro ora. 16.32 Mancano quattroall’inizio dell’Alto de la Farrapona. 16.30 Sempre 2’30” il distacco tra i due gruppi. 16.26 La Jumbo-Visma continua a recuperare terreno ai battistrada. 16.23 Guillaume Martin passa per primo al GPM. 29al traguardo. 16.18 2’30” ora il vantaggio dei. 16.15 Un chilometro alla vetta per i. 16.12 Perde diversi pezzi anche ilmaglia roja. 16.08 Scende a 2’38” il vantaggio dei battistrada, mentre molla le ruote dei primi Eg. 16.04 Problema meccanico per lo sfortunatissimo ...

