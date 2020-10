LIVE F1, GP Imola 2020 in DIRETTA: Verstappen straordinario su gomma dura, buon avvio di Leclerc (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 gomma rossa per la Ferrari!! Prima simulazione di qualifica con pneumatici soft per Leclerc e Vettel! 10.29 Ferme ai box entrambe le Ferrari. Continua a girare Bottas, che dimostra quindi di avere un notevole carico di carburante. 10.28 Mercedes comincia a salire di colpi e passa al comando con Bottas in 1’15″783 su gomma gialla. 129 millesimi rifilati a Verstappen con una mescola di vantaggio. 10.27 Raikkonen è il primo a montare gomma rossa e ferma il cronometro in 1’17″993 con l’Alfa Romeo. Tempo ancora abbastanza alto per il finlandese, 14° in classifica. 10.26 Bottas si migliora con gomma media in 1’16″7, ma il suo tempo viene cancellato per aver ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30rossa per la Ferrari!! Prima simulazione di qualifica con pneumatici soft pere Vettel! 10.29 Ferme ai box entrambe le Ferrari. Continua a girare Bottas, che dimostra quindi di avere un notevole carico di carburante. 10.28 Mercedes comincia a salire di colpi e passa al comando con Bottas in 1’15″783 sugialla. 129 millesimi rifilati acon una mescola di vantaggio. 10.27 Raikkonen è il primo a montarerossa e ferma il cronometro in 1’17″993 con l’Alfa Romeo. Tempo ancora abbastanza alto per il finlandese, 14° in classifica. 10.26 Bottas si migliora conmedia in 1’16″7, ma il suo tempo viene cancellato per aver ...

Carissimi amici di F1GrandPrix, buongiorno e benvenuti al Gran Premio di Imola! La Formula 1 ritorna all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari dopo 14 anni! Questo weekend sarà eccezionalmente ridotto, i pilo ...

