La seconda ondata del Coronavirus, Conte: 'Preoccupano i numeri'. Di Maio: 'Nuovo Dpcm più rigido' (Di sabato 31 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha convocato per le 13 circa una riunione con i capi delegazione al governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro Francesco Boccia, ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 31 ottobre 2020) Il premier Giuseppeha convocato per le 13 circa una riunione con i capi delegazione al governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro Francesco Boccia, ...

È accaduto in Francia, il paese del vecchio continente più colpito fin qui nella seconda ondata, che ha deciso per una serrata generale con scuole e uffici che rimarranno aperti, e in Germania con ...

Se il numero dei contagi non scenderà nei prossimi giorni, l’esecutivo varerà un nuovo Dpcm più stringente. Il lockdown è una possibilità agghiacciante.

