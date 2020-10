Juve | Pirlo lancia Cristiano Ronaldo | Sta bene e partirà con i compagni

juventusfc : ?? Alle 14:00 Mister @Pirlo_official presenta #SpeziaJuve ? LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Comincia l'incontro con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium alla vigilia di… - ZZiliani : Solo a luglio sarebbe apparsa una follia. E invece, fine ottobre. #Sarri (cacciato ad agosto) risolve con la Juve p… - rashellguev : @juventusfces @Pirlo_official @Cristiano Forza Juve. ???? - Sicilianodoc7 : RT @juventusfc: Ecco Mister @Pirlo_official! Comincia l'incontro con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium alla vigilia di #SpeziaJu… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Pirlo

LIVE TJ - Allenamento individuale per CR7, atteso il secondo tampone. Alle 14 interverrà Pirlo ....Tutta la JuveJuve, Pirlo LIVE: 'Ronaldo negativo anche ...Il campo, però, è un'altra cosa, almeno per i comuni mortali. La fortuna di Pirlo , che oggi si confronterà con il giocatore per valutare se farlo rientrare domani con l ...