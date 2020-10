Il Cts ora lancia l'allarme "Un lockdown subito? Rischiamo terza ondata" (Di sabato 31 ottobre 2020) Valentina Dardari Secondo il professore si dovrebbe aspettare qualche giorno per vedere se le misure prese funzionano Luca Richeldi, già direttore di Pneumologia al Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico, in una intervista al Sole 24Ore ha affermato che dovremo stare attenti alla terza ondata. Secondo Richeldi ha senso attendere qualche giorno per vedere se le misure prese con gli ultimi Dpcm avranno l’effetto sperato. Il professore ha infatti spiegato che “se i numeri saranno ingestibili allora bisogna pensare a misure più decise a livello nazionale, non un lockdown come quello di marzo ma a un intervento sostenibile a medio termine perché l’inverno è lungo e non si può escludere che poi ci sia anche una terza ondata del ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Valentina Dardari Secondo il professore si dovrebbe aspettare qualche giorno per vedere se le misure prese funzionano Luca Richeldi, già direttore di Pneumologia al Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico, in una intervista al Sole 24Ore ha affermato che dovremo stare attenti alla. Secondo Richeldi ha senso attendere qualche giorno per vedere se le misure prese con gli ultimi Dpcm avranno l’effetto sperato. Il professore ha infatti spiegato che “se i numeri saranno ingestibili allora bisogna pensare a misure più decise a livello nazionale, non uncome quello di marzo ma a un intervento sostenibile a medio termine perché l’inverno è lungo e non si può escludere che poi ci sia anche unadel ...

AlbertoBagnai : Se ci fosse condivisione delle scelte questi dati andrebbero resi noti all’opposizione, pensavo. Ora so che non li… - matteosalvinimi : La mia intervista alla @LaVeritaWeb. LEGGI L'INTERVISTA ?? - Philo1936 : RT @profilocomodo: Mi permetto di riportare un passaggio. La 'regola dei 2 metri' è molto spannometrica, va intesa come 'più stai lontano m… - GianpieraA : RT @SardegnaG: #ULTIMORA - contrordine #Solinas - la telenovela ordinanza, un documento del Cts regionale: Chiusura per 30 giorni scuole s… - butwhenever : @RobiVil @scafato Forse sarebbe ora che si andasse meno in tv. Non tutti i giornalisti, ma molti cercano solo contr… -