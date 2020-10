Gp Emilia Romagna: Hamilton comanda le libere, Leclerc quinto (Di sabato 31 ottobre 2020) IMOLA - Prima e ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell' Emilia Romagna di Formula 1 dominate dal solito Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes chiude la simulazione qualifica in 1'14"... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020) IMOLA - Prima e ultima sessione di provedel Gran Premio dell'di Formula 1 dominate dal solito Lewis. Il pilota della Mercedes chiude la simulazione qualifica in 1'14"...

RegioneER : ??#CORONAVIRUS, ordinanza: dal 1^ al 24 novembre, centri commerciali chiusi il sabato e la domenica nel piacentino.… - sbonaccini : L'attacco di Nizza lascia sconcertati. L’intera comunità dell’Emilia-Romagna si stringe intorno alla città di Nizza… - sbonaccini : SANITÀ’: aiuto alle famiglie. Anche nel 2020 in @RegioneER le famiglie numerose non pagano nessun #ticket per prime… - LucianoRomeo9 : RT @SkySportF1: ?? Terminata l’unica sessione di libere ?? Attività intensa a Imola ? ??La classifica: - mascherina2011 : RT @F1Spazio: GP EMILIA ROMAGNA, PROVE LIBERE: HAMILTON DAVANTI A TUTTI, LECLERC QUINTO -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus, l'aggiornamento: su 17.577 tamponi effettuati, 1.763 nuovi positivi, di cui 929 asintomatici da controlli regionali Regione Emilia Romagna Niente raccolte fondi né ristori: «Volontariato ferrarese a terra»

Sono trecento le associazioni che svolgono attività sociale e sono rimaste senza introiti. Bertolasi (Csv): non ci si può ricordare di noi solo nelle emergenze, speriamo nella Regione ...

Pierre Gasly non dimentica Ayrton Senna

Video: Tgs. La Formula 1 torna a Imola dopo 14 anni (RaiPlay) Senna, come è noto, è scomparso per le conseguenze di un terribile incidente occorsogli a Imola (dove in questo fine settimana va in scena ...

